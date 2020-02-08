В Киеве обсудили «языковый вопрос»

КИЕВ – Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины 7 февраля 2020 года по итогам встречи главы ведомства Вадима Пристайко с венгерским коллегой – министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«Стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений, в том числе имплементации закона Украины “Об образовании” и вопросы национального меньшинства. Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества», – подчеркивается в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что 16 января 2020 года Украина приняла закон «О среднем образовании», выполнив все рекомендации Венецианской комиссии, и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.

На совместном брифинге с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрием Кулебой 7 февраля венгерский министр отметил: «Если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы не делали бы предложения для улучшения ситуации».

По мнению Сийярто, «можно добиться того, чтобы венгры, проживающие в Украине, изучили государственный язык даже без того, чтобы постепенно количество украиноязычных предметов в них повышалось».

«Мы с большой радостью поможем и финансово, и методологически, и любыми средствами ради того, чтобы преподавание украинского языка венграм Закарпатья было гораздо более эффективным», – сказал Петер Сийярто, сообщает Украинское национальное информационное агентство.

В ходе встречи с Сийярто министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что ее министерство закрывает политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств: «Основная цель – чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком».

Встреча лидеров Венгрии и Украины – необходима

Для изменения отношений с Украиной нужна встреча с президентом Владимиром Зеленским, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает портал Корреспондент.net, цитируя Blikk.hu.

«Украина – большая страна и ведет себя таким образом», – отметил Виктор Орбан, добавив, что после выборов президента Украины венгерское правительство неоднократно выражало готовность провести двусторонние встречи, однако этого так и не произошло.

«Но что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы соседи. […] Наши отношения разорваны, это нужно изменить, для этого нужна личная встреча, и я скромно говорю, что мы ждем своей очереди», – добавил Орбан.

«Выживший» украинский язык

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что заявление представителей венгерской власти по «языковому вопросу» направлены на сохранение обучения этнических венгров на родном языке.

«Речь не идет об увеличении количества школ, часов, классов. Речь идет о сохранении баланса, который существовал в Закарпатье в рамках советской образовательной системы. К сожалению, в Украине после Революции достоинства в рамках правого политического курса государства были приняты законы о языках, образовании, среднем образовании, которые предусматривают, что в средней школе все предметы читаются на национальном языке», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что речь идет о полумиллионе школьников из 700 украинских школ, где учатся этнические венгры, поляки, румыны, русские и другие национальности.

«Математика, физика, история, химия и другие предметы теперь в средней школе только по-украински, а раньше русские, болгары, венгры, румыны могли выбирать, на каком языке будут учиться их дети. Благодаря такому подходу, кстати, в советской школе выжил и украинский язык: украинцы выбирали родной язык для своих детей», – отмечает Руслан Бортник.

Политолог считает, что украинская власть «как бы и не против» услышать призывы официального Будапешта, однако в таком случае ей придется «не дискриминировать» и другие языки национальных меньшинств.

«Это означает предоставление равных возможностей для обучения на родном языке не только для венгерских детей, но и для поляков, болгар, русских. Очевидно, что такая возможность не совпадает с гуманитарным курсом государства после 2014 года», – подчеркивает Руслан Бортник.

Вместе с тем, он считает, что в Закарпатье необходимо уделить особое внимание качеству преподавания на украинском языке.

«По какой-то причине, и это неоднократно отмечалось экспертами, качество образования в Закарпатье на украинском языке хуже, чем в других регионах. Например, в регионах, где распространен румынский язык, нет проблем с украинским», – приводит пример Руслан Бортник. Он также замечает, что научные методики призывают обучать детей на родном языке – это улучшает общие показатели образованности школьника.

На Закарпатье – венгерский и украинский языки

Политтехнолог, директора PR-агентства DLC Сергей Безруков считает, что в повседневной жизни в Закарпатье не существует проблем с использованием венгерского языка.

«Лично видел огромные дублирующие вывески населенных пунктов, улиц, названий в Закарпатье. Знаки на венгерском языке, которые стоят возле украинских государственных дорожных знаков. Также как и в образовательной сфере – проблем с изучением или общением на венгерском языке нет», – говорит Сергей Безруков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политтехнолог отмечает, что, вероятно, вся трудоспособная часть этнических венгров в этом регионе Украины имеет венгерские паспорта: «Они свободно посещают Венгрию, и сказать, что закон о языке нарушает их права – это не более чем попытка манипуляций с целью получить политический капитал».

Дискуссию вокруг «языкового вопроса», которая ведется на протяжении последних лет, он называет попыткой создать и получить политический капитал со стороны Венгрии.

«Для Украины важно, чтобы национальное законодательство, учитывая наши евроатлантические устремления, соответствовало европейским нормам, однако учитывало национальные особенности страны. У нас нет юридических обязательств пересматривать национальные законы по требованию или замечанию, например, венгерских политиков», – считает Сергей Безруков.

Он замечает, что языковые нормы и квоты, действующие для средств массовой информации, особенно на радиостанциях, позволили «сформировать определенный качественный рынок музыки».

«Украинский контент стал интересен благодаря такой политике», – утверждает Сергей Безруков, подчеркивая, что «проблем для русского языка в Украине нет и никогда не было».

Украинский – государственный, нацменьшинствам – больше свобод

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков объясняет, почему Киеву следует прислушаться к мнению венгерских политиков.

«Стоит немного ослабить действие закона об образовании. Украине нужно обзаводиться максимальным количеством политических союзников в борьбе с Россией. В ПАСЕ сегодня сильное пророссийское большинство, статус одного из вице-президентов в ПАСЕ у российского политика, даже с теми союзниками, которые у нас есть, сложно противостоять Кремлю. Поэтому, если это укладывается в государственную политику, есть смысл наладить более тесный диалог с Венгрией», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог подчеркивает, что в Украине должен сохраняться один государственный язык, но у национальных меньшинств может быть больше прав в гуманитарной сфере: «Необходимо избегать ситуации, когда языковый вопрос используется как политический инструмент».

«Если мы хотим выйти победителями в этой ситуации, нужно стремиться наладить добрососедские отношения с европейскими странами», – считает политолог.

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