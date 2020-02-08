Мадуро заявил о важной роли РФ в построении нового мира

Мадуро заявил о важной роли РФ в построении нового мира

08.02.2020, 4:30, Новости дня

Россия играет важную роль в построении нового мира, основанного на уважении, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Я отправил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым теплосердечное послание дружбы и солидарности мужественному народу РФ и нашему брату – президенту Владимиру Путину. Я подчеркиваю важную роль, которую играет РФ в построении нового мира уважения и мира», – написал Мадуро в своем Twitter.

В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса после встречи с Лавровым по-русски поблагодарил российского коллегу за визит в Боливарианскую Республику.

«Большое спасибо!» – написал глава венесуэльской дипломатии в своем Twitter.

Арреаса также отметил, что во время переговоров с Лавровым дипломаты «подробно рассмотрели двустороннее стратегическое партнерство и координацию действий по защите многополярного мира и Устава ООН».

Накануне Лавров встретился в Венесуэле с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро. В ходе переговоров РФ и Венесуэла договорились о развитии военно-технического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.



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