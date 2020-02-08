Федор Смолов: над предложением «Сельты» не раздумывал и десяти секунд

Нападающий сборной РФ Федор Смолов, перешедший на правах аренды из московского "Локомотива" в испанскую "Сельту", рассказал о том, как узнал об интересе со стороны "небесных".
"Перед началом сборов я был в отпуске в Лондоне. Во время ужина с друзьями мне позвонил тренер, сказал, что мной интересуется "Сельта". И я такой: "Это правда?" Он отвечает: "Да. Что думаешь?" Я не стал раздумывать и десяти секунд, – приводит слова Смолова Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу испанской команды. – Сказал, что соглашусь с удовольствием. На следующий день вся бумажная работа уже была сделана".
Смолов дебютировал в составе "Сельты" в матче 22-го тура Примеры против "Валенсии" (0:1). Федор вышел на замену и провел на поле 12 минут. В текущем сезоне россиянин в составе железнодорожников принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса.
Ранее форвард дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата РФ в сезона-2015/16 и 2016/17, выступая за "Краснодар". Также на его счету 39 матчей и 14 голов за сборную России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лысенков: «Сам себе режиссер» не стали переформатировать, а просто решили закрыть / 10 января
- В состав Черноморского флота приняли оснащенный «Калибрами» корабль / 28 декабря
- Автоновости: Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый мотор / 19 января
- Гимнастка Солдатова в состоянии средней тяжести. Посещения запрещены / 7 февраля
- В США зафиксирован второй случай заражения коронавирусом / 24 января
- Турция заявила об отсутствии проблем в совместном с Россией патрулировании в Сирии / 7 февраля
- RT выпустил видеоролик с зашифрованными хайповыми новостями 2019 года / 24 декабря
- В Чили разбился военный самолет, летевший в Антарктиду, на борту были 38 человек / 10 декабря