Федор Смолов: над предложением «Сельты» не раздумывал и десяти секунд

Нападающий сборной РФ Федор Смолов, перешедший на правах аренды из московского "Локомотива" в испанскую "Сельту", рассказал о том, как узнал об интересе со стороны "небесных".

"Перед началом сборов я был в отпуске в Лондоне. Во время ужина с друзьями мне позвонил тренер, сказал, что мной интересуется "Сельта". И я такой: "Это правда?" Он отвечает: "Да. Что думаешь?" Я не стал раздумывать и десяти секунд, – приводит слова Смолова Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу испанской команды. – Сказал, что соглашусь с удовольствием. На следующий день вся бумажная работа уже была сделана".

Смолов дебютировал в составе "Сельты" в матче 22-го тура Примеры против "Валенсии" (0:1). Федор вышел на замену и провел на поле 12 минут. В текущем сезоне россиянин в составе железнодорожников принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса.

Ранее форвард дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата РФ в сезона-2015/16 и 2016/17, выступая за "Краснодар". Также на его счету 39 матчей и 14 голов за сборную России.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет