Наука: Использование соцсетей может продлевать человеку жизнь

Сегодня многие обеспокоены негативным влиянием социальных сетей на жизнь человека: бытует мнение, что они мешают людям общаться друг с другом в реальной жизни, поскольку люди стали буквально жить за экранами смартфонов и планшетов.

Но у любой медали всегда есть две стороны, и новое исследование предлагает тому подтверждение. Учёные, проведя анализ новых данных, предположили, что использование социальных сетей тем не менее может быть связано с продолжительностью жизни человека. Никаких шуток.

Так, полученные данные указывают на то, что активность человека в соцсетях может увеличивать продолжительность его жизни. Но есть один нюанс: это работает только в том случае, если соцсети идут на пользу (увеличивают) общение человека с другими людьми в реальной жизни. Иными словами, общение в Сети должно способствовать улучшению общения в реальной жизни.

Специалисты сравнили 12 миллионов профилей людей в Facebook с данными о здоровье Департамента здравоохранения Калифорнии (California Department of Public Health), а затем использовали статистические модели для определения, могут ли социальные медиа быть связаны с долголетием. Они изучали данные на протяжении шести месяцев, сравнивая активность живых людей и тех, кто уже умер. Все испытуемые родились в период с 1945 год по 1989 год.

Отмечается, что выводы исследования были подтверждены специалистами трёх университетов и государственных аттестационных комиссий. Кроме того, компания Facebook также была вовлечена в научную работу, которой, по словам её авторов, не препятствовала.

Данные за полгода показали, что пользователи соцсети имели на 12 процентов меньше шансов умереть, чем те, кто ей вовсе не пользуется. Хотя, уточняют исследователи, это может зависеть от определённых экономических и социальных различий между пользователями и не пользователями (к примеру, у более бедных слоёв населения может не быть доступа к Интернету и одновременно к качественным медицинским услугам).

Исследователи обнаружили, что, например, выкладывание фотографий в социальную сеть связано с долголетием, поскольку это показатель реального жизненного опыта. С другой стороны, отправление сообщений – другая часть жизни в Сети – имела нелинейную корреляцию.

Но в целом "умеренное использование" Facebook связано с низкой смертностью, добавляют специалисты. Так что вывод противоречит мнению о негативном влиянии Интернета на здоровье человека.

"Общение в Интернете является "здоровым" в том случае, когда сетевая активность умерена и только лишь дополняет общение в реальной жизни. Но мы видим негативные последствия, если человек перегибает палку и проводит очень много времени в Сети, забывая об общении с реальными людьми", — говорит Уильям Хоббс (William Hobbs), ведущий автор исследования из Северо-Восточного университета.

Примечательно, что исследование также показало, что и количество полученных запросов в друзья связано с долголетием, а вот отправка запросов на добавление в друзья такой связи не показывает. Учёные отмечают, что те, кто получал большее количество запросов на добавление в друзья, имели самую продолжительную жизнь.

Вероятно, эти выводы станут хорошим поводом наконец-то принять давно ожидающий запрос в друзья от вашей дальней родственницы, шутят исследователи.

Но всё-таки один из главных выводов работы в том, что жизнь в Сети должна способствовать реальному общению с людьми и времяпровождению за пределами Интернета.

Между тем исследователи подчёркивают, что они обнаружили корреляцию (соотношение), но не причинно-следственную связь: и нет никаких доказательств того, что использование того же Facebook имеет прямое влияние на здоровье человека.

Авторы работы надеются, что их выводы вызовут интерес общественности к данному вопросу и побудят других учёных изучать влияние социальной активности в Сети на здоровье людей.

Исследование опубликовано в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Добавим, что ранее другие группы показывали, что друзья могут оценивать продолжительность жизни человека, а также что дружить по-настоящему можно лишь с ограниченным количеством людей.

