Посол России в Риге: мы вступимся за подвергнутых травле журналистов

Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Москва вступится за журналистов, подвергнутых травле в Прибалтике. Ранее сообщалось, что в Латвии и Эстонии банки отказываются обслуживать журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ.

Это нарушает директиву Европарламента, согласно которой резидент любой страны ЕС, если он не отмывает деньги и не спонсирует террористов, может открыть счет в этой стране, передает РИА Новости. Глава российской дипмиссии сравнил поведение банков с бандитизмом девяностых, но отметил, что сами банки не виноваты – они запуганы и из страха обкрадывают сами себя.

Россия вступится за журналистов в рамках международного права, подчеркнул Лукьянов. Наша страна медленно запрягает, но уж если поедет, "будет поздно что-то делать", напомнил он. Латвия подписывала договорные нормы, и она должна их соблюдать.

Вместе с тем посол сказал, что надежды на результат у него мало: в данной ситуации действуют двойные стандарты. Свобода слова декларируется только на словах, а в реальности власти делят журналистов на своих и чужих, и этим чужим "пытаются закрыть рот". "Как говорится, не повезло тебе родиться русским", — сообщил Лукьянов.

5 февраля в офисе компании Baltijas Mediju alianse, транслирующей в том числе и русскоязычные каналы, прошли обыски. И это далеко не единичный случай. Власти балтийских стран регулярно чинят препятствия работе российских средств массовой информации.

Источник: Вести

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