В КНР число жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 722, выздоровели 2050 человек

В Китае число жертв коронавирусной пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV увеличилось до 722. На территории страны зарегистрированы 31 774 случая заражения инфекцией. 2050 человек выздоровели, пройдя лечение. Такие данные сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР,
Сутки назад власти Китая сообщали о 637 умерших, 1540 выздоровевших и 31 211 подтвержденных случаях инфицирования.
В конце декабря 2019 года в городе Ухане в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами и объявила ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени заболевание зафиксировано в 24 странах, в том числе и в России, напоминает ТАСС.
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