Поклонники восхитились внешностью мамы актрисы Александры Бортич

Поклонники восхитились внешностью мамы известной российской актрисы Александры Бортич. Изначально её приняли за сестру или просто подругу знаменитости.

Александра Бортич проводит заслуженных отдых не только на территории России, но и за её пределами. Во время поездки в Италию актриса посетила озеро Комо, на фоне которого и сфотографировалась. На кадре рядом с ней стоит её мама, что вызвало у поклонников просто массу вопросов. Всё дело в исключительной внешности женщины, так как она выглядит не старше 25-летней Бортич. Некоторые фанаты даже сравнили их с сёстрами.

Сейчас в отношениях между Александрой Бортич и её матерью царит полная гармония и взаимопонимание. Они много времени проводят вместе и часто выбираются на отдых вдвоём или же всей семьей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет