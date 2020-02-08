Поклонники восхитились внешностью мамы актрисы Александры Бортич

Поклонники восхитились внешностью мамы актрисы Александры Бортич

08.02.2020, 4:04, Разное

Поклонники восхитились внешностью мамы известной российской актрисы Александры Бортич. Изначально её приняли за сестру или просто подругу знаменитости.
Александра Бортич проводит заслуженных отдых не только на территории России, но и за её пределами. Во время поездки в Италию актриса посетила озеро Комо, на фоне которого и сфотографировалась. На кадре рядом с ней стоит её мама, что вызвало у поклонников просто массу вопросов. Всё дело в исключительной внешности женщины, так как она выглядит не старше 25-летней Бортич. Некоторые фанаты даже сравнили их с сёстрами.

Сейчас в отношениях между Александрой Бортич и её матерью царит полная гармония и взаимопонимание. Они много времени проводят вместе и часто выбираются на отдых вдвоём или же всей семьей.



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