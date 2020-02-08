Число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 722 человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 774 человека, количество летальных исходов достигло 722 случаев, 2050 человек прошли лечение и выздоровели, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Всего, по данным государственного комитета, на территории регионов Китая было зарегистрировано 31 тыс. 774 случая заболевания пневмонией, из которых 6 тыс. 101 – тяжелый. При этом подтверждены 34 тыс. 546 случаев заражения инфекцией, а у 27 тыс. 657 человек наличие коронавируса нового типа подозревается, передает ТАСС.

Накануне число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев.

Напомним, в ВОЗ отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.





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