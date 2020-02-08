Мнение: Провал переговоров

Переговоры Путина и Лукашенко завершились ничем. Лукашенко покинул Сочи даже без выхода к прессе.
Желание Кремля устранить Лукашенко уже просто невозможно скрывать. Он — ключевое препятствие в вопросе аннексии Белоруссии, и препятствие неустранимое. Поэтому Кремль намерен создать блокаду, резко ухудшить обстановку в Белоруссии и на этой волне снести Лукашенко, посадив вместо него какого-нибудь послушного местного классово близкого кремлевской братве уголовника, который подпишет всё, что пришлют из Москвы. Один-в-один попытка повторить то, что не получилось до конца на Украине. То есть, дважды несудимого Януковича все-таки со второго раза пропихнули, а дальше было известно что.
По мнению Кремля, в этот раз всё будет иначе, а в качестве гарантии от белорусского майдана расчет на то, что после смещения Лукашенко долго тянуть не будут и захватят Белоруссию, не дожидаясь отката.
Трудно сказать, насколько расчет верен, но Гитлер тоже, видимо, на что-то рассчитывал, вот только не учел, что четверть населения Белоруссии в итоге либо подалось в партизаны, либо оказывало им всю необходимую помощь.
Теперь у Лукашенко выбор предельно очевиден — даже сдача его уже не спасет, злопамятные кремлевские полит.карлики не забудут его отказа от поглощения. Выбор между суверенитетом (уж каким есть) или капитуляцией.
Самое интересное, что теперь у Лукашенко появляется возможность прийти к власти второй раз. Первый раз он пришел, символизируя ностальгию по разрушенному Советскому Союзу, и задержался. Задержался до состояния, когда белорусы уже с трудом его начинают терпеть. Но теперь он может стать символом национального сопротивления просто потому, что других нет. А значит — на образе внешнего врага снова получить легитимность и мандат от народа. Причем враг-то совершенно реальный — российский империализм мало чем отличается от гитлеровского фашизма, а его белорусы уже проходили. И очень хорошо запомнили, напоминать не надо.
Источник: Эль Мюрид
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