Мнение: «Завышение цен»

Федеральная антимонопольная служба, по сообщению РИА «Новости» выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 регионах.
По данным ФАС, во многих регионах повышение цен в рознице вызвано ростом оптовых цен. За исключением 24 регионов. «По каждому из этих случаев нами будут проведены контрольные мероприятия», — говорит замглавы ведомства Андрей Цариковский.
Позавчера Путин на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства.
Интересно, какие законные основания имеют эти претензии?
Почему ФАС, антимонопольное ведомство, будет заниматься регулированием цен? Или можно допустить, что аптеки в 60 регионах заключили картельное соглашение? У них монопольный сговор? Наверное, нет. Тем более, что в разных регионах цены выросли неравномерно.
И что незаконного в том, что цены растут не потому, что выросли издержки, а по причине увеличения спроса? Чем больше спрос на медицинские маски, тем больше стимулов у продавцов повышать цены. Ничего незаконного в таком поведении нет.
Отчего-то ФАС и Путин не высказывают озабоченности, что авиакомпании поднимают цены на билеты в период высокого спроса – отпусков и праздников.
С медицинскими масками такая же история.
Попытки ценового регулирования – опасный прецедент. С которым ни в коем случае нельзя соглашаться.
Вы, заботливые власти, желаете снизить цены на медицинские маски? У вас в стране эпидемия?
Тогда поступайте иначе.
Закупайте за счет бюджета у производителей маски (снизив, например, расходы на войну в Сирии) и раздавайте их бесплатно. В поликлиниках, больницах, государственных учреждениях, в метро, на улицах. Как волонтеры раздают «георгиевские» ленты.
Потратьтесь. Цена этих масок – копеечная. И будьте уверены – розничные цены в аптеках упадут, последовав за сокращением спроса. А за ними снизятся и оптовые цены. Так и будет сбит аномальный ценовой скачок.
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Источник: СерпомПо
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