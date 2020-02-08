Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил постпреда США при ЕС Гордона Сондланда после дачи им показаний против главы Белого дома в рамках процедуры импичмента, информирует The Washington Post.
«Президент [США Дональд Трамп] уволил Гордона Сондланда. Это второй свидетель [в рамках процедуры импичмента], снятый с должности», – цитирует издание ТАСС.
Ранее из Белого дома после дачи показаний против Трампа уволили сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) США подполковника Александра Виндмана. Вместе с Виндманом уволили и его брата-близнеца Евгения, который в звании подполковника работал в СНБ юристом.
Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.
Сам Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неудавшейся попытке импичмента Трампа.
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