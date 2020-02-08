Мнение: Соблюдает ли КНР санкционный режим в отношении КНДР?

Соблюдает ли КНР санкционный режим в отношении КНДР?

Этот довольно тонкий вопрос нас волнует давно. Проскакивала информация о поставках продукции в КНДР, но она была слишком туманной. А вот в недавнем интервью посол РФ в Корее Мацегор сообщил:

«К сожалению, следует признать, что наши связи в практических областях, имею в виду в первую очередь взаимную торговлю, действительно остаются минимальными. Выделю две основные причины. Главная — режим жестких международных рестрикций в отношении КНДР, а также американские вторичные санкции против любого смельчака, решившегося на какое бы то ни было сотрудничество с Пхеньяном, даже если оно не противоречит резолюциям СБ ООН. Российский бизнес, особенно крупный, глубоко интегрированный в глобальную финансовую систему, опасается рисковать и избегает контактов с северокорейскими компаниями. Вторая причина — близость китая, который может как поглотить, так и поставить ЛЮБОЙ ТОВАР, ПРИЧЕМ В КАКОМ УГОДНО КОЛИЧЕСТВЕ. КИТАЙСКИЕ ФИРМЫ, В ОСНОВНОМ ИЗ ЧИСЛА НЕБОЛЬШИХ, НЕ ИМЕЮЩИХ СВЯЗЕЙ С АМЕРИКАНСКИМ РЫНКОМ, ПОЛЬЗУЮТСЯ ДОСТУПОМ К ДЕШЕВЫМ КРЕДИТАМ, ПОЭТОМУ ГОТОВЫ ЭКСПОРТИРОВАТЬ НА УСЛОВИЯХ РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ, НЕ ГОНЯТСЯ ЗА БОЛЬШОЙ МАРЖОЙ И НАХОДЯТ РАЗНООБРАЗНЫЕ СПОСОБЫ ТОРГОВАТЬ С КНДР, не нарушая БУКВЫ санкционных запретов. Так что пока мы в этом смысле проигрываем китайским партнерам» (https://tass.ru/interviews/7709891).

Учитывая невозможность РЕАЛЬНОГО контроля границы со стороны ООН, а также «дипломатический язык» автора цитаты, можно быть уверенными, что режим не соблюдается. Что не может не радовать.

https://vk.com/wall-156278021_12026 — цинк

Учитывая, что уже находясь под санкциями, КНДР внезапно добилась небывалых успехов в создании ядерного оружия и МБР, можно быть уверенным, что и ранее Китай лишь ограниченно выполнял санкции против КНДР, сохраняя негласные каналы экономического сотрудничества и поддержки.

Стоит также отметить, что посол Мацегор выразил уверенность, что КНДР рано или поздно покажет новое оружие, которое в новогодние праздники обещал показать Ким Чен Ын. Новинки вооружений, как и все прочее, создается в условиях достаточно жестких санкций.

КНДР, кстати, также вступила в битву смартфонов. По поручению Ким Чен Ына делают северо-корейский смартфон Kindalai 7 https://www.unian.net/economics/telecom/10862654-v-severnoy-koree-po-prikazu-kim-chen-yna-sozdali-svoy-smartfon-foto.html Скорее всего это какая-то вариация китайских смартфонов, которые ныне вполне конкурентноспособны по качеству, а по цене зачастую выгодно отличаются от брендовых аналогов.

Среди фишки смартфона указано распознование лиц (чтобы МГБ было удобней следить…а нет, это американская фишка).

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет