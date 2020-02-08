Сондленд перестал быть послом

Гордон Сондленд, посол США в Европейском Союзе, сообщил, что оставляет свой пост по инициативе президента Дональда Трампа.

В заявлении, Сондленд указал, что его отставка вступает в силу немедленню.

В заявлении также говорится: «Я благодарен президенту Трампу за предоставление мне возможности служить, секретарю Помпео за его постоянную поддержку». Он также поблагодарил «выдающихся и преданных делу професионалов», работающим в Миссии США в Европейском Союзе. Сондленд подчеркнул: «Я горд нашими достижениями».

Гордон Сондленд дал показания на процессе по импичменту президента Трампа. Сенат США признал президента невиновным.

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