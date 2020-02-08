ВОЗ выпустила ролик, в котором показала, как правильно носить маски

ВОЗ выпустила ролик, в котором показала, как правильно носить маски

08.02.2020, 3:08, Новости дня

Всемирная организация впустила два видеоролика, которые объясняют, когда и как применять медицинские маски для профилактики инфицирования коронавирусом.

Когда носить маску

  • Если вы здоровы, маску нужно носить только при уходе за человеком, который может быть инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.
  • Носите маску, если вы чихаете или кашляете.
  • Маски эффективны только если используются в сочетании частым мытьем рук с мылом или их обработкой антисептиками, которые содержат алкоголь.

Как правильно носить маску

  • Перед тем как надеть маску, руки нужно помыть водой с мылом или протереть антисептиком.
  • Маска должна зарывать рот, нос и подбородок. Убедитесь, что маска сидит на лице плотно.
  • Старайтесь не касаться маски, когда используете ее. Если вы дотронулись до нее, помойте руки водой с мылом или протрите их антисептиком.
  • Замените маску на новую, если она стала влажной. Не используйте второй раз одноразовые маски.
  • Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не касайтесь ее передней части. Выбросьте маску в корзину, которую потом можно плотно закрыть. Далее помойте руки водой с мылом или протрите их антисептиком.

 

Ранее ВОЗ публиковала ответы на часто задаваемые вопросы о коронавирусной инфекции. В них агентство указывает, что маска может ограничивать распространение некоторых воздушно-капельных инфекций. Но использование маски не гарантирует безопасность, поэтому нужно помнить о других мерах профилактики. Для предупреждения инфекции, согласно ВОЗ, нужно:

  • Избегать скоплений людей и закрытых пространств с большим количеством людей.
  • Соблюдать дистанцию не менее 1 метра от людей с симптомами инфекции 2019-nCoV (кашель, чихание и другие).
  • Регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком, если на них нет видимых загрязнений или мыть их с водой и мылом, если видимые загрязнения есть.
  • Во время кашля и чихания нужно закрывать нос и рот внутренним сгибом локтя или бумажной салфеткой, которую затем следует немедленно выбросить. Вслед за этим руки необходимо вымыть.
  • Не трогайте нос и рот немытыми руками.
  • В повседневной жизни ношение маски не требуется, поскольку нет доказательств, что она помогает в таком случае.
  • Если пользуетесь маской, соблюдайте правила.


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