ВОЗ выпустила ролик, в котором показала, как правильно носить маски

Всемирная организация впустила два видеоролика, которые объясняют, когда и как применять медицинские маски для профилактики инфицирования коронавирусом.

Когда носить маску

Если вы здоровы, маску нужно носить только при уходе за человеком, который может быть инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.

Носите маску, если вы чихаете или кашляете.

Маски эффективны только если используются в сочетании частым мытьем рук с мылом или их обработкой антисептиками, которые содержат алкоголь.

Как правильно носить маску

Перед тем как надеть маску, руки нужно помыть водой с мылом или протереть антисептиком.

Маска должна зарывать рот, нос и подбородок. Убедитесь, что маска сидит на лице плотно.

Старайтесь не касаться маски, когда используете ее. Если вы дотронулись до нее, помойте руки водой с мылом или протрите их антисептиком.

Замените маску на новую, если она стала влажной. Не используйте второй раз одноразовые маски.

Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не касайтесь ее передней части. Выбросьте маску в корзину, которую потом можно плотно закрыть. Далее помойте руки водой с мылом или протрите их антисептиком.

Ранее ВОЗ публиковала ответы на часто задаваемые вопросы о коронавирусной инфекции. В них агентство указывает, что маска может ограничивать распространение некоторых воздушно-капельных инфекций. Но использование маски не гарантирует безопасность, поэтому нужно помнить о других мерах профилактики. Для предупреждения инфекции, согласно ВОЗ, нужно:

Избегать скоплений людей и закрытых пространств с большим количеством людей.

Соблюдать дистанцию не менее 1 метра от людей с симптомами инфекции 2019-nCoV (кашель, чихание и другие).

Регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком, если на них нет видимых загрязнений или мыть их с водой и мылом, если видимые загрязнения есть.

Во время кашля и чихания нужно закрывать нос и рот внутренним сгибом локтя или бумажной салфеткой, которую затем следует немедленно выбросить. Вслед за этим руки необходимо вымыть.

Не трогайте нос и рот немытыми руками.

В повседневной жизни ношение маски не требуется, поскольку нет доказательств, что она помогает в таком случае.

Если пользуетесь маской, соблюдайте правила.

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