«Обожаю валяться в постели»: Юлия Снигирь рассказала о любимом занятии

Российская актриса Юлия Снигирь пояснила о любимом занятии модному журналу Vogue. Популярному изданию она интересна как одна из героинь сериала «Новый Папа» режиссёра Паоло Соррентино.

Сценарий фильма произвел на актрису огромное впечатление, как и приглашение сниматься вместе со знаменитыми актерами Джудом Лоу и Джоном Малковичем. Сложность роли и непростые условия съёмок требуют от талантливой 36-летней актрисы огромного напряжения физических и духовных сил. Возможно, поэтому она предпочитает спокойные виды отдыха. На кадре из фильма Снигирь тоже лежит в эффектной позе, но на самом деле холодный дворец требовал от исполнительницы особой выносливости. Выручал прием спецназовцев, которому ее обучил двоюродный брат, о чем и пояснила актриса в своем комментарии к снимку. Роль женщины, утратившей всякий смысл в жизни после рождения ребенка, прикованного к постели, тяжела и в моральном плане.

Сама Юлия Снигирь вместе с актером Евгением Цыгановым воспитывает трехлетнего сына Федора, поэтому материнские чувства для неё знакомы. Себя же талантливая актриса считает ленивым человеком. Она признается, что завидует людям, для которых необходимость вставать в пять часов утра ради съёмок доставляет удовольствие.

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