«Они убьют технологию»

Для Шиеса закупили шведское оборудование. Почему оно не спасет от экологической катастрофы?

Инвесторы мусорного полигона в Шиесе представили проект освоения территории. В документе, составленном компанией «МосводоканалНИИпроект», — складирование прессованного мусора, завод по сжиганию отходов и шведские технологии. Многостраничный документ, впрочем, ничего общего не имеет с проектно-сметной документацией: это лишь «концепция». Тем не менее она позволяет представить масштаб возможной экологической катастрофы, о которой более полутора лет твердят жители Архангельской области и Республики Коми, протестующие против появления на границе их регионов самой большой в Европе свалки.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Фото: РИА Новости

Напомним, конфликт начал развиваться летом 2018 года, когда депутаты Урдомского сельсовета обнаружили незаконные вырубки на месте давно закрытого поселка Шиес. Областные власти поначалу сообщали, что вообще не в курсе событий, затем утверждали, что планируется строительство деревообрабатывающего предприятия, затем признали наличие соглашения между Архангельской областью и Москвой о приеме столичного мусора, а после начали нахваливать инвестора полигона, который якобы внедряет современные технологии и даст людям рабочие места. По понятным причинам эта смена аргументации никак не способствовала успокоению жителей — они встали лагерем на Шиесе и до сих пор находятся там, несмотря на задержания, аресты и избиения.

За последние годы это самый крупный и яркий пример горизонтального протеста, который не затухает в российской глубинке. Власть действует привычными методами: активисты суммарно получили под 2 миллиона штрафов, возбуждено три уголовных дела, фигурант одного из них акционист Андрей Христофоров (Древарх) стал первым политэмигрантом Шиеса. Тем временем губернатор Орлов, назвавший протестующих «шелупонью», собрался на третий срок, а экоактивисты проводят собственные праймериз, выбирая с помощью интернет-голосования кандидата на пост главы области.

При столь ярком эмоциональном, политическом и протестном фоне до сих пор (с лета 2018 года!) никто толком не знает, что конкретно строят на Шиесе.

В декабре 2018 года Игорь Орлов на пресс-конференции заявил, будто бы видел некие

«документы по Шиесу с глубокими исследованиями», из которых понятно, что «это Богом созданное место» для мусорного полигона.

Год спустя он сбавил градус уверенности и на новой пресс-конференции туманно проговорил нечто, не поддающееся пониманию и пересказу: «Задача инвестора — и это всегда было его задачей, мы не вмешивались, мы рассматривали только то, что касается реализации самой идеи инвестпроекта, — доказать, насколько прав в тех действиях, в которых принимал участие на той или иной территории, в данном случае в районе Шиеса. Пусть разберутся. Тогда все будет понятно».

Что же понятно из концепции, представленной «Технопарком»?

Во-первых, что на Шиесе будет не только заявленная ранее свалка на 22 миллиона тонн, но и мусоросжигательный завод. Это никак не прописано в текстовой части «концепции», но на схемах можно заметить среди других объектов будущего «Экотехнопарка» «участок подготовки топлива RDF» и «теплоэлектростанцию на топливе из отходов».

Экспериментальный котел, работающий на RDF-топливе на мусоросортировочном комплексе в поселке Междуречье, Мурманская область. Фото: РИА Новости

RDF-топливо, или Refuse Derived Fuel, — гранулы, которые состоят из оставшихся после сортировки отходов. Теоретически это неперерабатываемые материалы, оставшиеся после сортировки, либо перерабатываемые, но сильно загрязненные. Сторонники такой утилизации говорят об экономических плюсах: предприятия по переработке отходов работают на замкнутом цикле, кроме того, для выработки тепла не нужно сжигать углеводороды. Критики напоминают, что при производстве RDF-топлива не предусмотрено извлечение опасных отходов, которые при сжигании выделяют токсичные вещества, накапливающиеся затем в окружающей среде.

Но в случае с Шиесом я бы обратила внимание на другое: станция, согласно той же концепции, будет работать исключительно на приемку и захоронение брикетированного мусора, привезенного из Люберец. Откуда тогда здесь возьмется сырье для производства топлива? Часть доставленных брикетов будут вскрывать и направлять в печь? Ни одна строка «концепции» на этот вопрос не отвечает.

Равно как и на вопрос, откуда на станции возьмется сырье для деревообрабатывающего комплекса, на котором собираются производить доски, бруски, щепу и пеллеты. Еще раз напоминаю: мусор будет привезен из Москвы в измельченном и спрессованном виде, якобы герметично упакованным. Также сообщается, что это мусор, не подлежащий переработке, — из него якобы будут извлекаться полезные фракции до упаковки, еще в Москве.

Ну и главное. В документе сообщается, что для Шиеса приобретена «новая для РФ технология, разработанная шведской компанией Flexus Balasystem AB, которая с успехом применяется более чем в 20 странах мира». До этого журналисты не раз пытались найти в Швеции следы технологии по захоронению мусора — и безуспешно, теперь же назван сам контрагент. Правда — вот сюрприз — компания Flexus Balasystem AB, которая действительно существует более 20 лет,

занимается не утилизацией мусора, а герметичной упаковкой разного рода субстанций

— от сена до жмыха сахарной свеклы. И мусора тоже.

Упаковка мусора по технологии Flexus Balasystem. Фото: Flexus.se

Мы связались с официальными дилерами компании Flexus Balasystem AB в РФ компанией Nowitex AB. Ее генеральный директор Валерий Сатов подтвердил, что именно их оборудование будет работать на упаковке мусора для Шиеса. И рассказал, почему он считает такое решение совершенно неприемлемым.

«У меня стопроцентное убеждение, что они убьют технологию, — пояснил Сатов в разговоре с «Новой». — Да, они купили четыре наших упаковщика. Технология экологически чистая. Наши упаковщики работают по всему миру, только во Франции их 25 штук. Французы первыми запретили захоронение неупакованных отходов и стали активно применять наш способ: в такой упаковке можно 50–100 лет хранить. В Ирландии 12 машин наших, они свой мусор пакуют, грузят на баржу и везут в Швецию, в Гетеборг, где есть установка для сжигания».

Принцип упаковки такой: фильтрат из отходов не выдавливается — это важно, ядовитые жидкости остаются внутри пакета, которому страшен только солнечный свет. Без прямого воздействия солнечных лучей он разлагаться не будет. Кислород же из содержимого как раз вытесняется — таким образом, получается своего рода полуторатонная консерва длительного хранения. Длительного, но временного — заметим это. По мнению Сатова, применение такого способа для хранения мусора хорошо для тех стран, где будут искать технологию дальнейшей окончательной переработки. Лет через 20 или 40 ее найдут — а все это время отходы будут ждать своего часа.

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Поставка машин в Россию шла, как рассказывает Сатов, не напрямую. Москвичи ничего у шведов не покупали, найдя вместо этого немецкую фирму, которая произвела закупку — и по более высокой цене перепродала нашим соотечественникам. Впрочем, налаживать оборудование и обучать специалистов все равно пришлось шведам. Они же присутствовали при серии экспериментов по транспортировке. И тут начались сюрпризы. Технология, которая годится для длительного хранения, в основном все же применяется для транспортировки, это связано с тем, что в мире оборот мусора очень велик: различные фракции продаются и покупаются для переработки. Возить их нужно безопасно — тут и приходит на помощь шведское изобретение.

Везде, кроме России.

«По миру наши отходы легко можно транспортировать, — объясняет Валерий Сатов. — Есть даже специальная разработка для европейских железнодорожных вагонов — для правильной установки в них тюков. Но москвичи после первой же прокатки сказали, что все тюки разбиты. Казалось бы, это невозможно. Но это были грузовые вагоны РЖД. Там на полу и стенах специальные металлические железяки для крепежа грузов. Наши мягкие тюки просто катались по вагону и рвались при движении».

Мой собеседник рассказывает — в ответ на удивление шведов российские партнеры ответили очень по-российски:

«А где мы вам возьмем другие вагоны?»

И хоть второй эксперимент — уже без зарубежных партнеров — прошел якобы на «отлично», в компании уверены: по российской «железке» транспортировать мусор в тюках нельзя. Вообще.

А это — основа проекта «Шиес», местоположение которого определила близость к железной дороге. От Москвы до Шиеса 1200 км. Очевидно, к месту назначения отходы будут приходить в разорванных тюках — как разбитые банки с вареньем в советском посылочном ящике. По пять составов ежедневно. Технология упаковки полностью теряет смысл, а место захоронения будет никак не защищено от фильтрата и гниения. 22 миллиона тонн гниющего мусора в болоте — только за очень большие деньги и под соусом европейской технологии. Это значит, природа российского Севера будет уничтожена.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье

Источник: Новая газета

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