В Генштабе ВС Ирана заявили о нанесении «серьезного урона» силам США в Ираке

Соединенные Штаты будут вынуждены признать тяжелые потери при ударах Ирана по базе Эйн-аль-Асад в Ираке, сообщил представитель генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.
«В любом случае, мы нанесли им серьезный урон. Они будут вынуждены в последующие дни признать – не смогут держать втайне свои тяжелые потери [среди американских военных]», – цитирует представителя генштаба вооруженных сил Ирана РИА «Новости».
«Премьер-министр Ирака был проинформирован за четверть часа до операции, поскольку мы не агрессоры, [но] американцам информации не было, они сами были готовы, знали, что их ждет возмездие», – цитирует военного Fars.
Напомним, в начале января США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.
О травмах американских военнослужащих в Пентагоне узнали только 16 января. В конце января в Пентагоне признали, что при ударе Ирана по базам США в Ираке пострадали 64 американских военных.
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