Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман назвал размер своей пенсии.
По словам Гусмана, у него размер пенсии «даже меньше», чем у телеведущей Елены Ханги, передает РИА «Новости».
«Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается», – сказал режиссер порталу Teleprogramma.
Ранее телеведущая Елена Ханга сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 тыс. рублей.
О своих пенсиях также рассказали Евгений Петросян и другие российские знаменитости.
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