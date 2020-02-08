Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

08.02.2020, 2:30, Новости дня

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман назвал размер своей пенсии.

По словам Гусмана, у него размер пенсии «даже меньше», чем у телеведущей Елены Ханги, передает РИА «Новости».

«Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается», – сказал режиссер порталу Teleprogramma.

Ранее телеведущая Елена Ханга сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 тыс. рублей.

О своих пенсиях также рассказали Евгений Петросян и другие российские знаменитости.



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