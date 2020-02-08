Баскетбол. «Зенит» на выезде проиграл «Панатинаикосу» в матче Евролиги

Баскетбол. «Зенит» на выезде проиграл «Панатинаикосу» в матче Евролиги

08.02.2020, 2:30, Новости дня

Баскетболисты "Зенита" в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги на выезде проиграли греческому "Панатинаикосу" со счетом 81:96 (11:30, 29:16, 20:25, 21:25). Для петербуржцев это поражение стало третьим кряду в турнире.

У победителей встречи самыми результативными стали Дешон Томас (27 очков), Тайрис Райс (15) и Константинос Митоглу (11), а у гостей больше всех набрали Густаво Айон и Уилл Томас – 21 и 10 очков соответственно.

"Панатинаикос" с 14 победами в 24 играх Евролиги занимает шестое место в турнирной таблице, а "Зенит", потерпевший 17 поражение в турнире, расположился на 17-й строчке. В следующем матче турнира петербуржцы 20 февраля примут "Альбу", а греки на следующий день сыграют с "Барселоной".

Источник: Вести



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