Генерал НАТО — РФ преследует спутники США, маскируясь под мирные объекты

Западные военные уверены: РФ запустила спутник, который официально является инспектором, но на самом деле преследует американский разведывательный спутник. Как рассказал в разговоре с Washington Examiner генерал НАТО, с такими объектами приходится сложно, ведь они могут, например, ремонтировать одни спутники и при этом нарушать работу других.



Reuters

Российские и китайские космические корабли маневрируют неподалёку от спутников западных стран. И, как заявил в интервью Washington Examiner французский генерал Андре Ланата, который командует Объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации, этот факт показывает, какой опасности подвергаются западные державы в космосе.

«Это ключевой вопрос. Мы должны быть уверены, что даём нашим силам поддержку в космосе», — заявил генерал. По его словам, РФ запустила недавно небольшой спутник, который синхронизировался и следует за американским разведывательным аппаратом.

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — приводит издание слова американского генерала. Там также отмечают, что новые технологии в космической сфере стали вызовом для военных стратегов и дипломатов, которые пытаются дать определение оружию в космосе. Ведь одни и те же системы могут один спутник ремонтировать, а другой — уничтожать.

Например, по словам экспертов, РФ запустила некий спутник-инспектор, но его поведение на орбите было необычным. Так что американские военные гадают, какую функцию он может выполнять, и никак не могут проверить свои предположения.

Некоторые аналитики считают, что РФ и Китай таким образом хотят подорвать коммуникацию и геолокацию, которую используют американцы. При этом американские генералы признают, что не знают, как противодействовать этим угрозам. Однако они полагают, что отвечать на угрозу придётся не альянсу целиком, а отдельным государствам, ведь у НАТО нет собственных объектов в космосе. «Не в зоне ответственности НАТО будет принимать особые меры по защите тех или иных национальных объектов», — приводит Washington Examiner предостережение французского генерала.

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