Мнение: Погиб депутат…

Мнение: Погиб депутат…

08.02.2020, 2:18, Разное

В Лаишевском районе Татарстана потерпел крушение частный вертолет.   Погиб Айрат Хайруллин, депутат Госдумы, мультимиллионер , серьезный спонсор «Единой России»….

В 2003 году вместе с Айратом баллотировался в депутаты Госдумы по Приволжскому избирательному округу №26.

В самом начале избирательной кампании Хайруллин позвонил, предложил встретиться. Встретились. Поговорили.

-Извини, Ирек, но шансов у тебя нет, — Айрат не стал тянуть кота за хвост, сразу перешел к делу. — Я могу нанять людей, которые смешают тебя с говном, но не хочу этого делать. А хочу договориться, что ты меня не замечаешь, я тебя не замечаю…

В общем, компания прошла без помоев, Айрат завалил округ деньгами. И ожидаемо выиграл…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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