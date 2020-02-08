Мнение: Погиб депутат…

В Лаишевском районе Татарстана потерпел крушение частный вертолет. Погиб Айрат Хайруллин, депутат Госдумы, мультимиллионер , серьезный спонсор «Единой России»….
В 2003 году вместе с Айратом баллотировался в депутаты Госдумы по Приволжскому избирательному округу №26.
В самом начале избирательной кампании Хайруллин позвонил, предложил встретиться. Встретились. Поговорили.
-Извини, Ирек, но шансов у тебя нет, — Айрат не стал тянуть кота за хвост, сразу перешел к делу. — Я могу нанять людей, которые смешают тебя с говном, но не хочу этого делать. А хочу договориться, что ты меня не замечаешь, я тебя не замечаю…
В общем, компания прошла без помоев, Айрат завалил округ деньгами. И ожидаемо выиграл…
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Петербурге автомобиль сбил ребенка / 2 декабря
- Брань крепка / 8 января
- Эксклюзив от CNN: советник Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи — “Ответ Ирана Соединенным Штатам будет военным” / 6 января
- Анастасия Волочкова не смогла выразить всю скорбь по ушедшей Галине Волчек / 26 декабря
- «Яндекс.Маркет» назвал самые востребованные смартфоны 2019 года / 17 января
- Канье Уэст назвал себя божественным Троянским конем и рассказал, как побороть алкогольную зависимость / 21 января
- Мнение: Вечная война в одиночной камере / 13 декабря
- Мнение: Россия заблокировала иностранные военные корабли в акватории Северного морского пути / 21 декабря