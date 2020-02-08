Российские политики соболезнуют в связи с гибелью депутата Хайруллина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Айрата Хайруллина. Он напомнил, что с 2003 года Хайруллин представлял в Госдуме интересы избирателей республики. Более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также выразил соболезнования от себя лично и от партии, назвав произошедшее "страшной трагедией". Слова поддержки родным и близким Айрата Хайруллина направил и глава Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что Хайруллин эффективно отстаивал интересы сельхозпроизводителей республики и запомнится многим как активный благотворитель, передает телеканал "Россия 24".

Айрат Хайруллин родился в Казани в 1970 году. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт, еще в студенческие годы начал заниматься бизнесом. В 24 года избрался в Казанский горсовет, став самым молодым депутатом. Затем был избран в Госсовет Республики Татарстан. С 2003 года — депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия". Занимал должность заместителя председателя комитета по аграрным вопросам в Госдуме, в 2008 году возглавил Национальный союз производителей молока.

Источник: Вести

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