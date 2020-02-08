«Лилль» одержал третью победу кряду в чемпионате Франции, обыграв на выезде «Анже»

В матче 24-го тура чемпионата Франции "Лилль" на поле стадиона "Раймон Копа – Жан-Буин" в Анже обыграл местную одноименную команду со счетом 2:0. Для "догов" эта победа стала третьей кряду.
У победителей встречи голами отметились Виктор Осимхен и Ренату Саншеш, забившие на 14-й и 75-й минуте соответственно.
"Лилль" с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Анже" расположился на 13-й строчке, имея в активе 30 очков. В следующем туре чемпионата Франции подопечные Кристофа Галтье 16 февраля примут "Марсель", а "бело-черные" днем ранее на выезде сыграют с "Нимом".
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