Число жертв коронавируса 2019-nCoV в провинции Хубэй увеличилось до 699

Число жертв нового типа коронавируса в провинции Хубэй в Китае увеличилось до 699 человек. Такие данные сообщил комитет здравоохранения региона.
Накануне сообщалось о 618 погибших в провинции Хубэй и 636 – в целом на материковой части Китая. В пятницу, 7 февраля, в провинции умер 81 заболевший, общее число жертв коронавируса в Китае достигло почти 720 человек.
В провинции Хубэй число заразившихся коронавирусом составляет 24,9 тысячи человек. К настоящему времени из больниц выписаны более 1,1 тысячи пациентов, сообщает РИА Новости.
31 декабря 2019 года власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В РФ первые два случая коронавируса нового типа были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.
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