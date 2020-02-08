Мнение: Россия в Индексе демократии, рейтинги компьютерных игр и налог на содержание «Первого канала»

1. В очередной версии Индекса демократии, выпускаемого компанией Economist Intelligence Unit, Россия предсказуемо оказалась ближе к концу списка, на 134-м месте из 167 стран. По мнению составителей рейтинга, демократия в России такая же, как в Республике Конго, и чуть хуже, чем в Гвинее и Эсватини (бывший Свазиленд – абсолютно монархическое государство).

Собственно, разбор данного рейтинга можно было бы на этом закончить – его неадекватность и ангажированность очевидна. Однако если у кого-то остались сомнения, Иван Данилов приводит ещё несколько аргументов:

https://ria.ru/20200124/1563790672.html

Давайте посмотрим на страну, которую нам предлагают в качестве положительного примера, — Эстонию. Она занимает 27-е место, почти догоняет США по уровню развития демократии и находится буквально на пороге вступления в элитную группу «полных демократий».

Эстония — это страна, в которой открыто происходит глорификация пособников нацистов. <…> Возможно, массовая глорификация нацизма с точки зрения британских исследователей вполне совместима с высоким уровнем демократии. Её действительно нет в списке критериев. Хотя задаться вопросом об уровне политической культуры в стране, для которой «родные» нацисты — это национальные герои, наверное, всё-таки стоило бы.

Было бы интереснее узнать, как стыкуются высокие «демократические» оценки Эстонии с фактом массовой дискриминации этнических русских и русскоговорящих. В 2010 году российские СМИ цитировали высказывание бывшего министра по делам народонаселения Урве Пало, отмечавшего, что «положение русских в Эстонии во многом напоминает сравнительно недавнее положение негров в Америке, когда они вроде бы были гражданами страны, но реально не имели равных с белыми прав».

С тех пор принципиальных изменений не замечено. А уж говорить о свободе слова (вроде бы необходимой для функционирования демократической системы) в контексте абсолютно незаконных (даже по европейским меркам) действий эстонской политической и медийной элиты с целью закрытия Sputnik Эстония, а также обвинений российских мультфильмов в ведении «гибридной войны», говорить вообще не приходится.

Возьмём другую страну, которая занимает высокое (75-е) место и считается «демократией с недостатками» и которую России часто ставят в пример с точки зрения экономических и особенно политических реформ — Сингапур.

Отметим несколько особенностей сингапурской политической системы: действующим премьер-министром (фактическим главой государства) является старший сын первого сингапурского премьера Ли Кван Ю, который управлял страной на протяжении нескольких десятилетий. Обыденной практикой, о которой уже давно пишут авторитетные азиатские СМИ, является доведение до банкротства оппозиционных партий и изданий с помощью исков о защите чести и достоинства.

Жесткие штрафы за незаконные шествия, необходимость согласовывать любые конференции и акции, в которых участвуют или выступают иностранцы (даже если они это делают через интернет), небольшие (но реальные) тюремные сроки за политические перформансы у здания парламента и другие меры защиты политической стабильности с сингапурской спецификой — это все должно было бы заставить составителей рейтинга задуматься трижды о классификации страны. Но из Лондона всё, видимо, смотрится по-другому.

В качестве совсем абсурдной иллюстрации специфического процесса мышления авторов «Индекса демократии 2019» можно привести эмират Катар — государство, главой которого является эмир, и этот статус официально передается по наследству внутри правящей династии. Эмир Катара — это реальный, действующий и полновластный глава страны и руководитель исполнительной власти, который еще и имеет возможность лично назначать треть членов Консультативной ассамблеи — парламента с минимальными реальными возможностями влиять на политику (что, в общем-то, очевидно даже из названия самого органа). При этом Катар находится в рейтинге Economist Intelligence Unit на 128-м месте — выше России и выше Китая.

Дополнительных примеров можно привести много, но тенденция и так вырисовывается самым очевидным образом: объяснить логику составителей рейтинга можно только одним фактором, который однозначно присутствует в их расчетах, но почему-то не указан в официальном списке критериев «демократичности». Этот фактор — готовность ставить в приоритет интересы Вашингтона и быть максимально чуткими к пожеланиям Госдепа США.

2. Примечательный парадокс: современные компьютерные игры оцениваются критиками (пишущими отзывы) гораздо более высоко, чем обычными игроками.

По данным сайта Metacritic.com, средняя оценка критиков всегда была чуть выше средней оценки игроков, но тренды у них были общие. Однако начиная с 2015 года средние оценки критиков и игроков разошлись в разных направлениях – первые почти всё время росли, а вторые, напротив, падали. В результате, в 2019 году разница составила уже более 10 пунктов:

https://www.shamusyoung.com/twentysidedtale/?p=49109

https://www.unz.com/akarlin/ideological-polarization-video-games-edition/

С точки зрения обычных геймеров компьютерные игры последних нескольких лет гораздо хуже, чем с точки зрения критиков. В чём причина такого разрыва в оценках?

Полагаю, причина в том, что крупные производители намеренно портят игры, а профессиональные критики делают вид, будто всё в порядке.

Во-первых, в современные игры часто встроен донат, некрасивая и нечестная монетизация, которая надёжно убивает значительную долю удовольствия от игры.

Во-вторых, в сюжеты игр принудительно вставляют ЛГБТ-персонажей и расовое разнообразие безо всякой на то необходимости. Одна из немногих игр, оцененных геймерами выше, чем критиками – это Kingdom Come: Deliverance, которую поборники равноправия раскритиковали за отсутствие негров в средневековой Чехии.

Портят игры и другими способами: например, делая их намеренно примитивными, чтобы они не наскучили массовому потребителю. С точки зрения объёма продаж такая стратегия работает. Тем не менее потребитель, даже массовый, не так глуп, чтобы перепутать хорошую игру с плохой. Купив очередной высокобюджетный хит, обычный игрок вскоре понимает, что его надули, и ставит хиту заслуженно низкую оценку.

3. Занимательная история происходит сейчас в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон собирается лишить финансирования главную британскую телекомпанию BBC — за то, что она поддерживала противников Брекзита. Поскольку BBC работает как общественный вещатель (за счёт населения), а Консервативная партия Джонсона занимает большинство мест в парламенте, у него есть все шансы провести нужный закон.

Самое смешное, что речь идёт не о прямом лишении бюджета, а, – внимание! – о декриминализации неуплаты гражданами налога на содержание BBC. То есть, недовольные работой BBC британцы наконец-то получат возможность не тратить на неё свои деньги в принудительном порядке. Вот что об этом пишет Виктор Мараховский:

https://ria.ru/20200201/1564112850.html

Би-би-си содержится «на деньги налогоплательщиков» не фигурально, а буквально. Существует специальный налог, который каждый британец, у которого, по мнению властей, есть или где-то спрятан телевизор, должен уплачивать. Этот налог идет на содержание Британской Вещательной Корпорации. Размер налога в минувшем году был, на наши деньги, 16 220 рублей в год — ну или по 1350 рублей в месяц.

А если британец этот налог не уплачивает — например лживо утверждая, что у него нет телевизора и он не смотрит BBC даже по интернету, или что он из принципа не хочет финансировать журналистов, которые настойчиво воспитывают его на тему «не будь цисгендерной белой свиньей, люби меньшинства и либералов», — то такой британец официально становится преступником.

Смешной нюанс: неуплата по счетам за электричество, например, — не преступление. А неуплата «налога на BBC» — криминал.

Ежегодно за уклонение от содержания Би-би-си судят порядка 130 тысяч жителей Соединенного Королевства. А некоторых даже реально сажают.

Представляю, что было бы, если бы в России ввели налог на содержание «Первого канала» и сажали бы тюрьму за неуплату этого налога.

Источник: Место для дискуссий

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