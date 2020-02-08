Дочь Тимати Алиса полетала на открытом вертолёте

Дочь Тимати Алиса полетала на открытом вертолёте

08.02.2020, 2:04, Разное

Мать известного российского рэпера Тимати Симона Юнусова на странице в Instagram показала полёт 5-летней внучки Алисы на открытом вертолёте. Дочь исполнителя, несмотря на юный возраст, разделяет многие увлечения именитого отца, не боясь ни высоты, ни скорости.
В кадрах обнародованного ролика дочь Тимати в шлеме сидит в открытой кабине небольшого вертолёта. Воздушное судно идёт на взлёт, летает над рекой и океанскими просторами, но, как отмечает Симона Юнусова, после посадки внучка ей призналась, что немного опасалась «упасть к крокодилам», а вот перед волнами и высотой страха вообще не испытала. В подписи к публикации мать рэпера, предвидя критику фолловеров, объяснила, что сама бы никогда не решилась сесть в вертолёт, но на Алису старается не проецировать беспокойство, так как это исключительно её эмоции, а не ребёнка. Юнусова отметила, что с возрастом осознала правильность своего поведения, когда не запрещала детям подниматься в горы, летать или погружаться под воду, благодаря чему они проживают жизнь гораздо интереснее, чем мать.

Ранее Тимати в соцсети показал Алису, покоряющую на доске для сёрфинга океанские волны. Рэпер признался, что гордится талантливой и бесстрашной малышкой, без боязни занимающейся экстремальным спортом, что под силу не каждому взрослому.



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