Xiaomi Mi 10 сможет записывать видео с разрешением 8K

В ближайшую неделю китайский технологический гигант Xiaomi готовится представить новый смартфон Mi 10. В преддверии презентации об инновационном гаджете появляется всё больше интересных подробностей. Так, стало известно, что пользователи получат возможность записывать видео с разрешением 8K.

Согласно имеющимся данным, Xiaomi Mi 10 получит память LPDDR5 на 8 ГБ и флэш-накопитель на 128 ГБ. Также сообщается, что новинка от китайского производителя порадует поклонников бренда 108-мегапиксельной фронтальной камерой с фотосенсором, который позволит снимать видео с частотой изображения 30 FPS и разрешением 8K. Производительность Xiaomi Mi 10 обеспечит мощный однокристальный процессор Snapdragon 865.

Премьера Xiaomi Mi 10 запланировано должна состояться ближе к середине февраля, а уже в День влюблённых смартфон появится в продаже. Цена новинки пока остаётся неизвестной.

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