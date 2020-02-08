Блогер JerryRigEverything вскрыл «лучший смартфон в мире» Huawei Mate 30 Pro

Блогер Зак Нильсон, более известный под ником на YouTube JerryRigEverything, вскрыл «лучший смартфон в мире» — Huawei Mate 30 Pro. Данную модель телефона нельзя приобрести в США из-за конфликта Штатов с Китаем.
Сегодня Huawei Mate 30 Pro является одним из лучших камерофонов в мире, что подтверждает и сам Зак Нильсон. Блогер вскрыл уникальный смартфон, чтобы подробнее узнать о его начинке. Несмотря на довольно футуристический дизайн, разборка мобильного телефона не составила труда. Завершив вскрытие устройства, блогер отметил, что гаджет отлично собран, поэтому имеет высокую ремонтопригодность. Модули хорошо скомпонованы и соединены, что позволяет мастеру с легкостью устранить почти любой дефект. В результате пользователь получит не только отличный мобильный телефон, но и гарантию на легкое восстановление в случае возникновения проблем.
По завершению осмотра устройства эксперт собрал гаджет обратно. Как ни странно, Huawei Mate 30 Pro работал исправно, что доказывает отличное и простое строение гаджета.
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