Fitch подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом.
Краткосрочный рейтинг РФ в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне «F2», передает ТАСС.
В Fitch отметили, что «российский рейтинг дефолта эмитента на уровне ВВВ отражает надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям».
Также отмечается низкий уровень внешнего долга и увеличение бюджетных накоплений.
«Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная политика способствуют повышению макроэкономической стабильности, повышению устойчивости к внешним шокам и снижению зависимости от цен на нефть», – отметили эксперты Fitch.
Кроме того, там отметили, что взаимоотношение между стоимостью рубля и нефтью ослабло благодаря бюджетному правилу и неопределенностью, связанной с санкционными рисками.
Тем не менее, в Fitch обратили внимание на высокую сырьевую зависимость экономики.
Там также считают, что «геополитическая напряженность, существующие санкции и сохраняющаяся угроза их эскалации сказываются на гибкости внешнего финансирования России, инвестициях и перспективах экономического роста».
Эксперты агентства прогнозируют, что в отсутствии внешних шоков, инфляция в стране приблизится к 4% в 2021 году. Также Fitch ожидает, что рост потребительского кредитования в РФ продолжит замедляться благодаря введенным макропруденциальным мерам, и, в сочетании с увеличением реальных доходов населения, снизит риски, связанные с ростом задолженности домашних хозяйств.
Напомним, в августе 2019 года Fitch повысило суверенный рейтинг России. После этого Минфин объявил о возврате суверенного рейтинга РФ на досанкционный уровень.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава Международной федерации тяжелой атлетики отстранен на 90 дней / 22 января
- СМИ рассказали о роли Луценко в расследовании импичмента Трампа / 18 декабря
- В Гонконге подтвердили первую смерть от коронавируса 2019-nCoV / 4 февраля
- США исключили Китай из списка валютных манипуляторов / 14 января
- «Транснефть» провела выплаты еще 18 компаниям из Казахстана за «грязную нефть» / 30 декабря
- Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме / 13 декабря
- В Москве наградили победителей конкурса «Цифровой прорыв» / 13 декабря
- В Госдуме раскритиковали новый проект КоАП / 4 февраля