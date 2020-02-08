Личное: Умная Полюшка (на самом деле, не очень)

Громогласная певица Пелагея, которая буквально выбила женское счастье и ребёночка у соперницы, сделала громкое заявление — тихо она не умеет.
Оказывается, весь тот трындец, что льётся потоком на Пелагею, по её мнению, является заказом. Ну, кто-то её заказал, и она знает, кто:
Фото: Соцсети.
«То, что сейчас пишут о нашем разводе — это настоящий заказ и травля. В одном издании публикуется статья, где ссылаются на анонимные источники, якобы друзей семьи. Остальные цитатами перепечатываю. Никто же не знает, где правда, а где нет. То, как обстоят дела, знаем только мы. Я знаю, кто меня заказал. Эти люди, которые боятся, что мы с Иваном можем помириться, сами на себя намекают».
Травля Пелагии, по её мнению, обусловлена желанием недругов выбить почву из-под её толстых рожавших ног.
Загадочные для нас, но не для Пелагеи люди просто мечтают контролировать миллионы её бывшего мужа:
«Я знаю, кто меня заказал, и знает это уже большое количество людей. Более того, эти товарищи уже сами себя выдали. Ими движет страх, что мы с Ваней можем помириться, и они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней. И, конечно, самое важное — всем тем, что у него есть. ИМ НУЖНЫ МИЛЛИОНЫ Ивана. МНЕ — НЕ НУЖНЫ!»
То есть, Пелагея уверена, что её заказали, чтобы навсегда рассорить с примитивным Телегиным и взять под контроль его миллионы.
По мнению Пелагеи выходит, что окружающие считают её бывшего клиническим идиотом, которого можно взять под контроль. И сама Пелагея, и таинственные заказчики её травли делят хоккеиста, чтобы руководить им и его финансами.
В себе ли эта громогласная женщина? Я не знаю.
Конечно, спортсмены умом не блещут, но чтобы близкие люди питали на полном серьёзе надежду взять под контроль финансы спортсмена — это как вообще?
Чтобы прекратить травлю в СМИ, Пелагея кричит благим матом про миллионы Телегина: МНЕ ОНИ НЕ НУЖНЫ. Оставьте меня в покое, контролируйте миллионы сами, что прямым текстом подразумевает недееспособность Телегина.
Странно это всё — увести человека, которого считает форменным идиотом, из-под контроля жены, затем выйти замуж за дурачка самой, родить от имбицила ребёнка, не боясь последствий. Причём, что примечательно, Пелагея сама считает идиотом Телегина, а не какие-то там злопыхатели.
А вы считаете своего мужа или свою жену дебилами? А смогли бы связать себя отношениями с недоразвитыми?
Источник: Лена Миро
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