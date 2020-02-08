Коломойский на Новый год в Буковеле играл в любительском мюзикле «Щелкунчик» – нардеп Фрис

Нардеп от «Слуги народа» Игорь Фрис в комментарии каналу «Прямий» 7 февраля в кулуарах парламента рассказал, что бизнесмен Игорь Коломойский отмечал Новый год на курорте «Буковель» в Карпатах.
«Да, правда. Отдыхали, смотрели шикарный мюзикл, где играли непосредственно участники той компании», – сказал нардеп.
По его словам, это был любительский спектакль «Щелкунчик». На вопрос, играл ли в мюзикле Коломойский, Фрис ответил: «Да», но добавил, что бизнесмен не пел.
«Он аккуратно выходил, декламировал определенные вещи. Было интересно», – заявил депутат.
Политик не смог вспомнить, кого играл Коломойский, но не Щелкунчика.
«Там такое сложное название этого героя было… Он играл главного персонажа, то есть, собственника того здания, так сказать, где это происходило», – сказал Фрис.
ВИДЕОВидео: Телеканал Прямий / YouTube
По данным «ЛІГАБізнесІнформ», основателем комплекса Буковель является фирма «Скорзонера», ее бенефициары – Коломойский и бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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