В работе Twitter произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Twitter в ряде стран по всему миру произошел сбой.
Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Великобритании, а также Японии. В РФ с проблемами столкнулись пользователи из Москвы, передает ТАСС.
По данным сервиса, 46% пользователей не могут зайти на сайт соцсети. Еще 34% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 18% – с приложением на платформе Android.
Напомним, 26 января о сбое в работе Twitter сообщали жители США, Японии, Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов, а также России.
Отметим, в апреле прошлого года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.
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