Замглавы Генштаба арестовали по делу о хищении 6,7 млрд рублей на поставках китайской техники под видом российской

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом утром сообщили «Коммерсант» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Через несколько часов адвокат Арсланова объявил, что он якобы не задержан, а сам пришел в суд, но подтвердил, что военные следователи действительно просят суд отправить его под арест.

К вечеру 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал Арсланова до 7 апреля. Следователь отметил, что он активно противодействует следствию. Сам Арсланов заявил журналистам, что дело против него было спровоцировано для дискредитации его руководства.

«Меня обманным путем пригласили на беседу, без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице высшего руководства Вооруженных сил», – заявил он.

В конце января Арсланову предъявили обвинение в хищении 6,7 млрд рублей. Следствие считает, что он причастен к двум эпизодам мошенничества при исполнении госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт специальной военной техники. Сам генерал с октября 2019 года находится на больничном. Обвинение ему предъявили в больничной палате, от дачи показаний он отказался.

По тому же делу о хищении также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС России Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд рублей, дав показания на замначальника Генштаба.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что, согласно обвинению по одному из эпизодов дела, в российскую армию поставлялась китайская техника под видом отечественных разработок. В России на ней просто менялись этикетки.

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