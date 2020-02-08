Лукашенко и Путин согласовали цены на нефть и газ

Лукашенко и Путин согласовали цены на нефть и газ

08.02.2020, 1:20, Новости дня

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи, главной темой которых стали недавние переговоры Минска с Вашингтоном о возможной поставке газа и нефти вместо России. По словам замруководителя администрации Путина Дмитрия Козака, цена на 2020 год останутся на уровне 2019-го. Договор будет подписан только на один год.

За день до встречи 7 февраля в Сочи Лукашенко на заседании правительства говорил о неприемлемости условий российских поставок сырой нефти. Минск уже несколько месяцев пытается согласовать новые цены на поставку нефти, которые для Беларуси поднимаются из-за так называемого налогового маневра в России.

Козак рассказал, что сырая нефть будет поставляться в Беларусь только по рыночным ценам. Он также заявил о договоренности сохранить поставки природного газа на уровне цен 2019 года – 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

 

Согласно заявлению Козака, Лукашенко и Путин также согласились продолжить переговоры об интеграции. 

«Переговоры прошли в весьма позитивном ключе, договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции», – сказал он.

В эфире программы «Вечер» с Тимуром Олевским заместитель заведующего кафедры государственной политики МГУ Максим Вилисов и белорусская политолог Валерия Костюгова рассказали, что в Москве и Минске по-разному смотрят на сделку между странами. В Москве считают, что даже сохраняя рыночные цены на нефть, Россия делает одолжение Беларуси, а в Минске считают, что Россия нарушает ранее достигнутые деловые договоренности.

 



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