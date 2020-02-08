Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци: Кенсингтонский дворец озвучил дату и место церемонии

Несколько минут назад в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца появилось заявление относительно бракосочетания младшей внучки королевы Елизаветы II, принцессы Беатрис, и ее жениха Эдоардо Мопелли Моцци, которое подтвердило вчерашнее сообщение британского HELLO! относительно даты торжества:

Свадьба Ее Королевского Высочества Принцессы Беатрис Йоркской и мистера Эдоардо Мопелли Моцци состоится в пятницу, 29 мая 2020 года. Пара обручилась в Италии в сентябре 2019 года.

Королева любезно дала разрешение на проведение церемонии в Королевской часовне во дворце Святого Джеймса. После церемонии будет проведен частный прием, устроенный королевой Елизаветой II в саду Букингемского дворца.

Часовня вмещает в себя до 150 гостей, поэтому церемония уже точно будет скромнее, чем у ее сестры, принцессы Евгении, и тем более — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. В этой часовне в 1840 году состоялось бракосочетание королевы Виктории и принца Альберта. В ней же крестили сыновей Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцев Джорджа и Луи. Инсайдеры сообщают, что, скорее всего, одним из цветочных пажей на свадьбе будет сын Эдоардо и будущий пасынок Беатрис — 3-летний Вулфи.

Но участие самого родного — и на данный момент скандального — члена семьи невесты уже нашло подтверждение. Принц Эндрю сообщил британскому HELLO!, что поведет дочь к алтарю. Также инсайдеры сообщили изданию, что церемония не будет транслироваться в прямом эфире, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле.

Королевская часовня во дворце Святого Джеймса

С момента помолвки принцессы Беатрис и ее возлюбленного Эдоардо Мопелли Моцци прошло уже почти полгода, и все это время в королевской семье было неспокойно: помолвка практически совпала с секс-скандалом с участием Джеффри Эпштейна и отца Беатрис, принца Эндрю. А потом еще подкинул проблем «мезгит», доставивший много хлопот королеве и всему семейству в целом. В декабре прошлого года инсайдеры сообщали, что принцесса Беатрис наконец выбрала день свадьбы из дат, одобренных Елизаветой II. Тогда предполагалось, что церемония состоится в начале июня — до старта королевских скачек Аскот, то есть до 16 июня. Но теперь уже точно известно, что выбор пал на конец мая.

Напомним, из-за скандала с принцем Эндрю королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила празднование его 60-летия, а после удар пришелся и по свадьбе Беатрис — королева отказалась финансировать церемонию, хотя на свадьбу ее сестры, принцессы Евгении, ушло 2 миллиона фунтов. Также, вопреки традициям, церемония не будет транслироваться по национальному телевидению и не будет иметь обыкновенный для этого события масштаб. Подробнее о скандале можно прочитать здесь.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом — известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо — 3-летним Вулфи — принцесса неплохо ладит.

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