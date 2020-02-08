Риз Уизерспун, Виктория Бекхэм и другие звездные родители, которые поддержали своих детей в TikTok

Вот и наступил тот момент, когда звездные родители почувствовали себя неловко, ступив на неизведанную территорию — мобильное приложение TikTok. Сейчас подростки по всему миру набирают в нем многомиллионную аудиторию, в том числе отпрыски звезд мировой величины. Селебрити решили не упускать возможности подурачиться со своими детьми и одновременно обрести популярность у нового поколения. Смотрим, как актеры, реалити-звезды и спортсмены освоили TikTok, а заодно — как их дети терпят фиаско старших в танцевальном жанре.

Алекс Родригес

44-летний жених Дженнифер Лопес, а в прошлом — известный бейсболист, кажется, абсолютно во всем поддерживает своих любимых девочек. С Джей Ло, например, он несколько месяцев ходил на репетиции ее выступления на Суперкубке, а затем — уже в день икс — танцевал на трибуне стадиона под песни любимой. Дочек от первого брака с Синтией Кертис он также не обделяет вниманием и проводит с ними все свободное время. И вот на днях его старшая дочь, 15-летняя Наташа, решила обучить папу азам танцевальных видео в TikTok и попыталась синхронно станцевать с ним на камеру. Вышло неидеально, зато оба — и все подписчики Родригеса — в восторге.

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Публикация от Alex Rodriguez (@arod)4 Фев 2020 в 9:11 PST

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун — мать троих детей, двое из которых подростки. Времена, когда научить чему-то могла только она, прошли, и теперь Риз сама с удовольствием спрашивает у сына с дочерью советы. С Авой она обменивается мнениями насчет стиля, а иногда и вещами из гардероба. А сын Дикон стал для нее проводником в мир тинейджеровских «штучек», вроде социальный сети TikTok. Риз поделилась видео, на котором Дикон регистрирует ее в приложении, помогает придумать ник и учит танцевать так, чтобы ролик набрал много просмотров. «По-моему, я справилась», — написала Риз, выложив забавный отчет с мастер-класса.

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Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)29 Сен 2019 в 9:00 PDT

Виктория Бекхэм

Несмотря на то что супруга Дэвида Бекхэма давно уже не вспоминает о концертной деятельности и редко затрагивает этот этап своей жизни в интервью, она все еще любит песни Spice Girls. Вместе с 17-летним сыном Ромео Виктория исполнила зажигательный танец под хит Spice Up Your Life, которая в 1997 году вошла во второй студийный альбом группы Spiceworld. Позже Ромео выложил ролик в приложение TikTok, а спустя несколько часов он заполонил фан-страницы Виктории и Ромео в Instagram.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckhamstyles)18 Ноя 2019 в 2:31 PST

Кортни Кардашьян

40-летняя Кортни Кардашьян в одиночку не справилась — ей на помощь пришел популярный американский видеоблогер Дэвид Добрик. Он пригласил реалити-звезду и ее старшего сына от Скотта Дисика, 10-летнего Мейсона, на свой канал в соцсети и устроил им урок в прямом эфире.

@daviddobrik

Famous relative check mason_disick kourtneykardashian

original sound — daviddobrik

Кортни Кокс

А вот 55-летняя звезда «Друзей» Кортни Кокс станцевала не хуже своей красавицы-дочери, 15-летней Коко Райли Аркетт. Видео с хэштегом #семейнаяаэробика (#familyaerobics) набрало несколько сотен тысяч просмотров и примерно столько же комментариев относительно отменной физической формы обеих. Еще Кортни идеально описала процесс создания видео в TikTok с родителями:

Хотите, чтобы ваш ребенок потерял терпение? Сделайте с ним видео в TikTok,

— написала актриса в Instagram, намекнув, что шедевр сняли отнюдь не с первого дубля.

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Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)7 Янв 2020 в 9:40 PST

Лора Дерн

Звезда «Маленьких женщин» и «Брачной истории», 52-летняя актриса Лора Дерн, известна еще несколькими десятками ролей в большом кино. А в социальных сетях ее прославил ролик с 14-летней дочерью Джаей Харпер. В коротком видео совершается настоящее преступление — кража аккаунта дочери и захват в заложники ее подписчиков. Дерн буквально выталкивает из кадра дочь и начинает очень даже неплохо танцевать под песню Доджи Кэт Say So. Поэтому неудивительно, что подросток назвала видео «Мамин захват» (Mom takeover) и добавила хештег #катастрофа (#disaster).

@jayaharper

Mom takeover #disaster#foryoupage#foryou

Say So — Doja Cat

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