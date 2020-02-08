Fitch сохранило рейтинг Российской Федерации на уровне BBB, прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации на уровне BBB. Прогноз рейтингов – "стабильный". Такие данные появились в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне F2, сообщает телеканал "Россия 24".

По данным агентства, РФ продолжает увеличивать государственный бюджет и сохранять низкий уровень внешнего долга.

Fitch отмечает при этом сохранение рисков, которые связаны с геополитической напряженностью и антироссийскими санкциями.

Источник: Вести

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