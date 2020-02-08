Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»

В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.
У победителей дубль оформил Муса Бэрроу (26-я, 51-я минуты) и единожды отличился Риккардо Орсолини. На 22-й минуте защитник гостей Стефано Денсвил срезал мяч в свои ворота, а на 72-й минуте отличился полузащитник хозяев поля Генрих Мхитарян (72).
Стоит отметить, что "волки" доигрывали встречу в меньшинстве – красную карточку за грубую игру на 80-й минуте получил Бриан Кристанте.
"Рома" потерпела третье поражение в последних пяти играх и с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Болонья", одержавшая третью победу кряду, расположилась на шестой строчке, имея в активе 33 очка.
В следующем туре серии А подопечные Паулу Фонсеки в субботу, 15 февраля, на выезде сыграют с "Аталантой", а "красно-синие" в тот же день примут "Дженоа".
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