Белый дом уволил сотрудника нацбезопасности, давшего показания против Трампа

Белый дом уволил сотрудника нацбезопасности, давшего показания против Трампа

08.02.2020, 1:06, Новости дня

Белый дом уволил сотрудника нацбезопасности Александера Виндмана, который дал показания против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Виндман входил в число сотрудников, допущенных к прослушиванию телефонного разговора американского лидера с Владимиром Зеленским, из-за которого и разгорелся скандал. Сам Виндман родился на Украине, уточняет телеканал "Россия 24".

На слушаниях в Конгрессе он заявил, что в Киеве ему трижды предлагали возглавить минобороны Украины, но он отказался. В администрации Зеленского потом ответили, что это были "дружеские подколки".

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика