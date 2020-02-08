Белый дом уволил сотрудника нацбезопасности, давшего показания против Трампа

Белый дом уволил сотрудника нацбезопасности Александера Виндмана, который дал показания против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
Виндман входил в число сотрудников, допущенных к прослушиванию телефонного разговора американского лидера с Владимиром Зеленским, из-за которого и разгорелся скандал. Сам Виндман родился на Украине, уточняет телеканал "Россия 24".
На слушаниях в Конгрессе он заявил, что в Киеве ему трижды предлагали возглавить минобороны Украины, но он отказался. В администрации Зеленского потом ответили, что это были "дружеские подколки".
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