Администрация Трампа уволила эксперта по Украине

Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) США подполковник Александер Виндман уволен из Белого дома после дачи показаний против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, информирует Reuters.
«Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше. Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду», – приводит мнение адвоката Виндмана Дэвида Прессмена ТАСС.
По данным американских СМИ, подполковника вывели из Белого дома в сопровождении охраны. «Александера Виндмана вывели из Белого дома, где он ответственно служил своей стране и президенту», – подтвердил Прессман.
Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп якобы требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.
Сам Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неудавшейся попытке импичмента Трампа.
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