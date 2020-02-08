Арахамия: Почему самая лучшая земля принадлежит ментам, прокурорам, сбушникам, губернаторам?

В украинских городах лучшая земля принадлежит правоохранителям и руководителям областных государственных администраций. Об этом 7 февраля в эфире телеканала «Украина» заявил народный депутат, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Об этом он сказал во время обсуждения земельной реформы, обращаясь в том числе к лидеру партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко.

«Почему, когда вы приезжаете любой город – вот тут с разных городов люди – самая лучшая земля принадлежит ментам, прокурорам, сбушникам, губернаторам? А почему, объясните мне? Это что, рынок земли? Они на шару, они абсолютно бесплатно выделяют через свои схемы», – отметил Арахамия.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

6 февраля Верховная Рада начала во втором чтении рассматривать законопроект о рынке земли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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