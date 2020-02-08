Россия и Венесуэла договорились о развитии военно-технического сотрудничества

Россия намерена развивать с Венесуэлой военно-техническое сотрудничество в целях обеспечения обороноспособности республики, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро.

«Конечно же, мы будем развивать военно-техническое сотрудничество, чтобы надежно обеспечить обороноспособность наших друзей, особенно перед лицом внешних угроз», – приводит слова Лаврова ТАСС.

«Только венесуэльский народ имеет право решать судьбы своей страны, и РФ будет делать все от нас зависящее, чтобы поддержать именно такой подход», – подчеркнул глава МИД, особо отметив стратегический уровень партнерства РФ и Венесуэлы.

По словам министра, на переговорах стороны также договорились о наращивании торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества в условиях незаконных санкций. «Особенно перспективны согласованные действия в таких сферах, как энергетика, природные ресурсы, различные отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта», – указал Лавров.

Он также сообщил, что очередное заседание межправительственной комиссии РФ и Венесуэлы по торгово-экономическому сотрудничеству запланировано на май 2020 года.

Накануне Лавров пригласил президента Венесуэлы в Москву на День Победы.

Напомним, в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс выступил с угрозами в адрес РФ за поддержку Москвой венесуэльских властей. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев отреагировал на новые угрозы в адрес Москвы со стороны США.





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