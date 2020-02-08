Хуснуллин предупредил о росте числа обманутых дольщиков

Количество обманутых дольщиков увеличится в 2020 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин .

"В этом году количество дольщиков увеличится. При переходе на эскроу-счета совершенно точно количество проблемных домов добавится", — сообщил Хуснуллин на всероссийском селекторном совещании.

Федеральному жилищному оператору "Дом.РФ" поручено контролировать ситуацию. В регионах планируется создавать комиссии для решения проблемы и государственных долгостроев.

"Начинать новые стройки при том, что у нас 5 триллионов рублей "незавершенки", — это преступление. Прошу каждого руководителя региона создать соответствующую комиссию", — отметил он.

По данным "Дом.РФ", только 26 процентов жилья в РФ строят с использованием эскроу-счетов. В целом стране работают 2,4 тысячи застройщиков. Площадь домов, которые разрешили достраивать по старым правилам без использования эскроу-счетов, составляет 68,4 миллиона квадратных метров.

В едином реестре проблемных объектов 2 975 домов, или 17,428 миллиона квадратных метров жилья.

Не все застройщики готовы работать по новым правилам. С 1 июля 2019 года они обязаны работать по эскроу-счетам в банках, на которых размещены деньги граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, а дома возводят за счет банковских кредитов.

Источник: Вести

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