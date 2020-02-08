Хуснуллин предупредил о росте числа обманутых дольщиков

Количество обманутых дольщиков увеличится в 2020 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин .
"В этом году количество дольщиков увеличится. При переходе на эскроу-счета совершенно точно количество проблемных домов добавится", — сообщил Хуснуллин на всероссийском селекторном совещании.
Федеральному жилищному оператору "Дом.РФ" поручено контролировать ситуацию. В регионах планируется создавать комиссии для решения проблемы и государственных долгостроев.
"Начинать новые стройки при том, что у нас 5 триллионов рублей "незавершенки", — это преступление. Прошу каждого руководителя региона создать соответствующую комиссию", — отметил он.
По данным "Дом.РФ", только 26 процентов жилья в РФ строят с использованием эскроу-счетов. В целом стране работают 2,4 тысячи застройщиков. Площадь домов, которые разрешили достраивать по старым правилам без использования эскроу-счетов, составляет 68,4 миллиона квадратных метров.
В едином реестре проблемных объектов 2 975 домов, или 17,428 миллиона квадратных метров жилья.
Не все застройщики готовы работать по новым правилам. С 1 июля 2019 года они обязаны работать по эскроу-счетам в банках, на которых размещены деньги граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, а дома возводят за счет банковских кредитов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Держали в изоляторе без воды и еды. ФСБ пыталась завербовать двух жителей Луганской области — СБУ / 9 декабря
- Японский суд предписал остановить реактор АЭС «Иката» / 17 января
- Медведчук заявил, что на самолете из Омана летела семья его дочери / 15 января
- Названы страны, где лучше оставаться в отелях / 5 декабря
- Художник календаря Роскосмоса ответил феминисткам / 19 декабря
- Bild — большинство немцев не смотрят с уверенностью в завтрашний день / 4 января
- Неадекватный посетитель Сбербанка сообщил о минировании головного офиса / 26 декабря
- Путин заявил, что США считают космос театром военных действий / 4 декабря