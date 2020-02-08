Пассажирский самолет подмял под себя тягач во время рулежки

Сотрудник главных воздушных ворот Таиланда погиб в результате наезда пассажирского самолета на тягач во время рулежки, сообщает Thai Rat. Произошедший 7 февраля инцидент попал в объектив камеры наблюдения.
На кадрах видно, как Boeing 737-800 лоукостера Nok Air в банкогском аэропорту Донмыанг нагоняет буксировавший его тягач и подминает его под себя. Остановился лайнер только тогда, когда тягач оказался у него под брюхом.
Управлявший наземной техникой сотрудник скончался на месте, его напарник получил травмы и был госпитализирован.
ЧП, по предварительной информации, произошло из-за технической неисправности жесткой сцепки.
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