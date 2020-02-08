Для выборов на Донбассе достаточно действующего законодательства Украины – Разумков

Действующего законодательства Украины достаточно, чтобы проводить выборы на Донбассе, где идет война. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил 7 февраля в эфире телеканала NewsOne.

«В Минских соглашениях не прописано, какой закон, какие должны быть нормы. Там прописано, что выборы должны состояться по украинским законам. По состоянию на сегодня в Украине есть нормативно-правовая база, которая может это обеспечить», – сказал он.

Разумков считает, что необходимости принимать отдельный закон о выборах на Донбассе нет.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече «Нормандской четверки» в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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