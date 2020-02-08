Власти исключили вело- и авиашины из списка товаров для обязательной маркировки

Власти исключили велосипедные камеры, покрышки и ободные ленты, а также велосипедные и авиационные шины из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства.
Эксперимент по маркировке шин проходил с 20 июня по 30 ноября 2019 г. Минпромторг согласился с предложением производителей шин исключить из списка для маркировки некоторые товары, в частности, авиационные и велосипедные шины, сообщает "Интерфакс".
"Это решение — один из многих примеров конструктивного диалога бизнеса, ЦРПТ и регулятора в рамках эксперимента, что позволяет адаптировать маркировку к реальным потребностям компаний и сделать ее более эффективной и востребованной", — отметил представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, утвержден распоряжением правительства № 792-р от 28 апреля 2018 г. К таким товарам отнесены табачная продукция, духи, туалетная вода, шины, покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувь, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.
Цель маркировки — сократить оборот поддельных товаров в России. Оператором системы маркировки выступает ЦРПТ — совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).
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