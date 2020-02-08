Трамп: Пелоси «нарушила закон», разорвав текст президентской речи

Президент Дональд Трамп заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси нарушила закон, разорвав экземпляр речи, с которой глава государства обратился к Конгрессу в минувший вторник.

Президент в беседе с журналистами в пятницу сказал, что действия Пелоси, разорвавшей текст речи Трампа на глазах у многомиллионной аудитории, явился «актом неуважения к нашей стране, на самом деле, весьма незаконным».

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц подал жалобу на действия Пелоси, обвинив спикера в возможном нарушении федерального закона (18-й Кодекс США § 207). Действующее законодательство запрещает уничтожение государственных документов, «которые были поданы или сданы на хранение любому сотруднику любому из судов США».

Действия Пелоси: «блестяще» или «бестактно»?

«Это касается хранения официальных документов, к примеру, копий бумаг, которые сдаются на хранение в Национальные архивы, — объясняет Аджай Меротра, исполнительный директор и научный сотрудник Американского адвокатского фонда. — Не думаю, что у Пелоси в руках был официальный документ».

По словам Пелоси, Трамп «разорвал правду в своей речи, разорвал своим поведением Конституцию. Я разорвала обращение».

Мгновенно разошедшийся на десятки «мемов» момент, когда спикер демонстративно порвала бумаги с речью президента, был «блестящим политическим театром», а не нарушением закона, считает Меротра.

Впрочем, другие эксперты считают по-другому, указывая на то, что уничтожение даже незарегистрированной копии обращения президента может технически являться правонарушением.

«Думаю, это закономерный вопрос, — заявил в беседе с «Голосом Америки» Аарон Колман, доцент и завкафедрой департамента истории и политологии Камберлендского университета в Кентукки. — Думаю, это не будет проблемой, если речь зайдет о законности. Трудно представить, учитывая серьезность других вопросов, что президент и Конгресс захотят потратить на это деньги налогоплательщиков».

Впрочем, если оставить в стороне законность действий Пелоси, то, по словам профессора, спикер поступила «невероятно бестактно и грубо».

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