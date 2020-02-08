Снижение ключевой ставки ЦБ сделает ипотеку более доступной

Центробанк снизил ключевую ставку до шести процентов. Главный аргумент — замедление инфляции. В первом квартале ожидается рекордный минимум — около двух процентов в годовом выражении. Также есть риск замедления мировой экономики, в том числе из-за коронавируса.

Решение регулятора, в том числе, сделает ипотеку более доступной. "Безусловно, снижение нашей ставки и прежде всего снижение инфляции повлияют на снижение ставок кредитования, и мы этот эффект видим, — приводит телеканал "Россия 24" слова Эльвиры Набиуллиной, председателя Центробанка. — Ставки потребительского кредитования также снижаются, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9 процентов. На наш взгляд, это еще не предел и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок".

Источник: Вести

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