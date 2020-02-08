Миллер планирует начать съемки «Безумного Макса» этой осенью

Портал Geek WorldWide сообщил, что Джордж Миллер намерен начать съёмки нового «Безумного Макса» уже осенью этого года.

Предыдущий фильм вышел ещё в 2015 году, однако не смотря на успех картины не все было гладко. Так студия WB имела финансовые разногласия с популярным сценаристом Френком Миллером.

Но успех франшизы, а именно собранных в кассу 400 млн долларов и 6 премий «Оскар» дали явный зелёный свет на дальнейшие съёмки.

«Безумный Макс» — это серия постапокалиптических фильмов с динамичным сюжетом. Раньше роль главного героя исполнял Том Харди, однако пока подтверждений участия актёра в новом фильме нет.

О дате выхода нового фильма говорить ещё очень рано. Новая серия обещает внести множество новшеств в привычную франшизу.

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