Миллер планирует начать съемки «Безумного Макса» этой осенью

Портал Geek WorldWide сообщил, что Джордж Миллер намерен начать съёмки нового «Безумного Макса» уже осенью этого года.
Предыдущий фильм вышел ещё в 2015 году, однако не смотря на успех картины не все было гладко. Так студия WB имела финансовые разногласия с популярным сценаристом Френком Миллером.
Но успех франшизы, а именно собранных в кассу 400 млн долларов и 6 премий «Оскар» дали явный зелёный свет на дальнейшие съёмки.
«Безумный Макс» — это серия постапокалиптических фильмов с динамичным сюжетом. Раньше роль главного героя исполнял Том Харди, однако пока подтверждений участия актёра в новом фильме нет.
О дате выхода нового фильма говорить ещё очень рано. Новая серия обещает внести множество новшеств в привычную франшизу.
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