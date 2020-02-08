Миллер планирует начать съемки «Безумного Макса» этой осенью

Миллер планирует начать съемки «Безумного Макса» этой осенью

08.02.2020, 0:30, Новости дня

Портал Geek WorldWide сообщил, что Джордж Миллер намерен начать съёмки нового «Безумного Макса» уже осенью этого года.

Предыдущий фильм вышел ещё в 2015 году, однако не смотря на успех картины не все было гладко. Так студия WB имела финансовые разногласия с популярным сценаристом Френком Миллером.

Но успех франшизы, а именно собранных в кассу 400 млн долларов и 6 премий «Оскар» дали явный зелёный свет на дальнейшие съёмки.

«Безумный Макс» — это серия постапокалиптических фильмов с динамичным сюжетом. Раньше роль главного героя исполнял Том Харди, однако пока подтверждений участия актёра в новом фильме нет.

О дате выхода нового фильма говорить ещё очень рано. Новая серия обещает внести множество новшеств в привычную франшизу.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика