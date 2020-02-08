В Нью-Джерси четыре пассажира круизного лайнера госпитализированы с подозрением на коронавирус

Четверо пассажиров круизного лайнера The Anthem of the Seas, который находится в порту Бейонн (штате Нью-Джерси, США), отправлены в больницу с подозрением на коронавирус. Все они — из Китая. На борту сейчас работает команда медиков. Заразиться могли еще 12 человек. По данным Генерального консульства, россиян в числе пассажиров нет.
Тем временем на карантине в Японии стоит круизный лайнер Diamond Princess. Там заразившихся — более 60 человек. Среди пассажиров — 24 россиянина, в том числе двое маленьких детей. В посольстве РФ сейчас продумывают варианты их возвращения на родину.
Еще один круизный лайнер — World Dream — находится на карантине в Гонконге. Медики проводят дезинфекцию и проверку пассажиров и членов экипажа. Среди последних — четверо россиян. Все размещены в отдельных каютах, обеспечены питанием, сообщает телеканал "Россия 24".
Четвертый круизный лайнер — Westerdam — до сих пор не может определиться с финальной точкой маршрута. Изначально он должен был прийти к берегам Японии, но власти отказались принимать корабль из-за угрозы коронавируса. Сейчас Westerdam находится в японских территориальных водах.
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